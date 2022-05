Derde divisie: Sportlust en DOVO hopen op een wonder

WOERDEN - In de derde divisie moet Sportlust'46 zaterdag de uitwedstrijd in het verre Hoek winnen om de druk erop te houden bij koploper FC Lisse. DOVO wil in Veenendaal de opmars voortzetten tegen Ter Leede, in de hoop rechtstreekse degradatie en misschien zelfs nog wel de play-offs te ontlopen.