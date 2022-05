Van der Kooij en Loenen genomineerd voor VVON-award

In het district oost is voormalig Hercules-trainer Eric Speelziek, die nu bij Sparta Nijkerk werkt één van de genomineerden. In west 2 maakt Dogan Corneille, ex-speler en zeer kortstondig trainer van IJsselmeervogels kans op de award. Ook in zuid 1 is een oud-speler van IJsselmeervogels genomineerd: Houtenaar Dennis van der Steen, momenteel trainer van VV Sliedrecht.