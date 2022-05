Veerman terug in selectie FC Utrecht voor uitduel tegen PEC Zwolle

"PEC doet het hartstikke goed", zegt FC Utrecht-trainer Rick Kruys. "Het is knap hoe zij vanaf de laatste plaats omhoog zijn geklommen. Hun kracht is dat ze met veel lef spelen en dat ze heel veel intensiteit in wedstrijden leveren. Ze zijn van systeem veranderd en dat heeft goed uitgepakt. Maar het allerbelangrijkste is dat het op dit moment een goed collectief is."