Van der Kust eerste keus, voor Warmerdam en Zagre: 'Hij heeft zich spectaculair ontwikkeld'

"Elke wedstrijd zie je hem zich in de wedstrijd knokken en de laatste weken bemoeit hij zich steeds meer met de aanval", zegt Rick Kruys. "Dus het is een hele complete speler aan het worden." Bij die beschrijving dringt zich de vergelijking op met Feyenoorder Tyrell Malacia. "Dat is natuurlijk een jongen die in het Nederlands elftal speelt en Djevencio is zichzelf aan het ontwikkelen, maar het wel hetzelfde type."