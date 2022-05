Jong FC Utrecht verliest in vermakelijke wedstrijd van VVV Venlo

VVV Venlo kwam in de 19de minuut op voorsprong via Nick Venema. Lang konden de Venlonaren niet van de voorsprong genieten, want vier minuten later tekende Mees Rijks al voor de 1-1. De doelpuntrijke eerste helft gat verder als Mitchell van Rooijen VVV Venlo in de 33ste minuut op 2-1 zet.