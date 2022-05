Derde divisie: alles om voor te spelen voor Hoogland en Hercules

Een zege op Blauw Geel is voor de ploeg van René van der Kooij dus min of meer noodzakelijk. Eerder dit seizoen in Veghel won Hercules met 1-0, dankzij een doelpunt van Rogier Benschop. Het was de derde zege van Hercules in zes derde divisieduels tegen Blauw Geel. De Brabanders wonnen twee keer.