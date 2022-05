Jong FC Utrecht-trainer Darije Kalezic ziet verbeterpunten richting volgend seizoen: 'Moeten minder mutaties creëren'

Jong FC Utrecht is als achttiende geëindigde in de eerste divisie maar dat had volgens Kalezic hoger gekund. "We hebben het in de eerste maanden van de competitie bewezen. We stonden boven alle beloftenteams op de ranglijst. We konden zelfs de eerste periode binnen slepen. Maar sindsdien zijn er veel wijzigingen geweest ", zegt de oefenmeester. "Ik heb over mijn eerste seizoen een uitgebreid rapport geschreven en mijn mening gedeeld met de club."