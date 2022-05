Ruime zege Spakenburg bij Jong FC Volendam: 'Hadden eerder moeten beslissen'

Met acht minuten op de klok in de tweede helft was het opnieuw raak voor Van der Linden. Ditmaal kopte de spits de bal in het doel waardoor het 2-1 werd. Opnieuw wist Jong FC Volendam de gelijkmaker te maken via Blommestijn. Doelman Luuk Brand van Spakenburg liet de bal los waarna de aanvaller van Volendam profiteerde: 2-2.