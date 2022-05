IJsselmeervogels verspeelt voorsprong en verliest: 'Onnodige nederlaag'

Toch stond het 1-1 bij rust. "Die goal viel zomaar. Ik had er geen rekening mee gehouden en voelde hem niet aankomen. Het was een opeenstapeling van fouten. Dit was wel heel duidelijk", zegt hij. "In de rust was het 1-1 en waren de gasten teneergeslagen. Dan roep je dat die kop omhoog moet en dat we beter zijn en opnieuw gaan beginnen. Maar we lieten ons in slaap sussen. Daar was ik bang voor en dat gebeurde ook."