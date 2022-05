Invaller Özturk bezorgt DOVO belangrijke zege: 'Moest wachten op mijn kans'

Na de wedstrijd was er een heuse pitch invasion van blije fans. Ook de selectie en de staf vierden mee. "Ik denk dat je elke wedstrijd moet vieren", aldus trainer Florian Wolf. "Van elke zege moeten we genieten. Na Hoek hebben we ook gevierd, ook al stonden we onderaan. Daarvoor voetbal je en train je heel hard. De wisselwerking met het publiek is geweldig, in een fase dat we het heel zwaar hebben."