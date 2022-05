Scoren blijft groot probleem voor FC Utrecht: 'Het verhaal van dit seizoen'

Over het spel is de coach wel blij. "Je hebt gezien dat we niet rustig aan hebben gedaan. We hebben geprobeerd te winnen en dat is helaas niet gelukt. Maar we moeten die kansen wel blijven creëren, met als einddoel om ze ook te verzilveren. We hebben meerdere mensen die kunnen scoren, maar dat moet gewoon beter. Je moet die wedstrijd in het slot gooien."