Hoogland verliest en maakt degradatiestrijd nog spannender: 'Chagrijn'

Doelman Sebastiaan Bruins baalde van het resultaat. "Het lukte ons niet om de instelling die we de afgelopen weken hadden op de mat te leggen", aldus doelman Bruins. "Toen het 3-0 werd was het klaar. De afgelopen weken hebben we een aantal keer wat aardigs op de mat gelegd. Daardoor is er nu extra chagrijn."