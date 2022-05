Schaerweijde zet reuzenstap richting titel met zege in topper tegen Voordaan

Schaerweijde kwam al in de zesde minuut op voorsprong. De eerste strafcorner voor de ploeg uit Zeist leverde direct een goal op van Mark Weber. Twee minuten later stond het al 2-0. De eerste inzet van Jelle Westendorp werd gekeerd. De tweede poging was wel raak. Het was al weer zijn zestiende doelpunt van het seizoen.