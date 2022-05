Door de Lens van Ankie: met lege handen

Met dikke letters staat het in mijn agenda: BEKERFINALE WATERPOLO. Het is de mannen van UZSC gelukt om de finale te bereiken. Alweer. Vandaag is dé dag. Vanmiddag spelen ze tegen De Zaan in het Hofbad in Den Haag. De stad waar ik ze een paar jaar geleden glorieus vlak voor mijn lens zag winnen. Misschien lukt het ze wel weer. Ze knokken er hard voor.