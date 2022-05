Botic van de Zandschulp naar Rosmalen

Veenendaler Van de Zandschulp is één van de negentien spelers die direct zijn toegelaten tot het toernooi. Dertien andere spelers komen uit het kwalificatietoernooi. Van de Zandschulp, nummer 32 op de wereldranglijst, kan in het sterk bezette toernooi zes spelers treffen die boven hem staan op die lijst. Hoogst geplaatste is Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, tegen wie Van de Zandschulp vorig jaar in de kwartfinale van de US Open verloor.