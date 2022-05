Schippers doet verrassend mee aan FBK Games

Wedstrijddirecteur Ellen van Langen is verguld met de komst van Schippers. "Ik ben ontzettend blij dat Dafne opnieuw gekozen heeft voor de FBK Games. Het is even geleden dat de atletiekwereld haar in actie heeft gezien en ik verwacht dan ook een heel enthousiast thuispubliek om Dafne weer te zien schitteren", aldus Van Langen.