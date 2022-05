FC Utrecht kan nog 6e worden na gelijkspel tegen AZ

De 2-2 van FC Utrecht, van Anastasios Douvikas, viel pas diep in de blessuretijd. "We krijgen twee domme klote goals tegen uit standaard situaties", reageerde uitblinker Sander van de Streek. "Verder hebben we gedomineerd en komen we knap terug tot 2-2. We moeten leren van waar het fout gaat en de lijn uit de tweede helft doortrekken in de play-offs."