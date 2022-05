Martin van den Kerkhof leidt Willem II - FC Utrecht

Houtenaar Jeroen Manschot heeft de leiding over het duel tussen Feyenoord en FC Twente. Alex Bos uit Leusden is bij het duel tussen FC Groningen en Cambuur de vierde man. Ingmar Oostrom uit Oudewater is de vierde official bij NEC - Fortuna Sittard. Bij dat duel is Dennis Higler uit Hoogland de scheidsrechter.