Tweede divisie: Danny's laatste derby, GVVV kan play-offs veilig stellen

Dat GVVV de play-offs gaat halen, had in de lange coronawinterstop niemand verwacht. De ploeg van Gery Vink stond stijf onderaan, en degradatie leek een kwestie van tijd. Na de hervatting, in februari, is GVVV echter de nummer 13 van de tweede divisie, en presteren Kozakken Boys, De Treffers, TEC en ASWH, de tegenstander van zaterdag beduidend slechter.