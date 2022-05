Bunniker Van der Vorst naar CAS over voorzitterschap internationale boksbond

De Nederlander deed eind 2020 al een poging om voorzitter van de mondiale federatie te worden. Hij legde het toen af tegen Kremlev. "Het is een eervolle tweede plaats, maar ik heb er wel moeite mee. Niet voor mijzelf maar over de toekomst van het Olympisch boksen", zei hij toen tegen Radio M Utrecht . De boksfederatie verkeerde op dat moment in een bestuurlijke en financiële crisis. De olympische toekomst van het boksen is als gevolg daarvan nog altijd in gevaar.