Sportlust'46 verliest van koploper FC Lisse en kan titel vergeten: 'De scheids was een clown'

De oefenmeester was vooral niet te spreken over de rode kaart. "Het is een diepe bal. Mijn back is er eerder. Hij krijgt een duw in zijn rug, zijn hand gaat omhoog, de bal komt er tegenaan en hij geeft rood. En als dat nou het enige is? Corners niet geven, vrije ballen niet geven.. We hebben hem uit bij Lisse ook gehad en toen was hij ook aan het toveren", aldus Loenen.