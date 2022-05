De Blauwen balen, de Rooien vieren gelijkspel: 'Het was typisch een derby'

"Ik ben doodziek, omdat ik vind dat wij in de eerste helft 2-0 of 3-0 voor moeten staan", is Chris de Graaf, de trainer van de Blauwen, duidelijk. "Dan is die wedstirjd helemaal klaar. Dat gebeurt niet. En je weet dat er kansen komen, maar het is niet dat we in de tweede helft zoveel beter waren. Dan valt de 1-1 en krijgen we nog een enorme kansen."