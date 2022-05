FC Utrecht is met 47 punten de nummer zeven geworden van het seizoen 2021/2022. Via de play-offs willen de Utrechters nog het laatste Europese ticket veroveren. Daarin is nummer zes Vitesse donderdag (in Utrecht) en zondag (in Arnhem) de tegenstander in de halve finale. De andere halve finale gaat tussen AZ en Heerenveen.