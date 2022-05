Schaerweijde kampioen en keert na zes jaar terug in hoofdklasse: 'Eindelijk'

De hockeyers van Voordaan hebben punten verloren in de strijd om plek twee in de promotieklasse. Bij Were Di werd met 2-2 gelijkgespeeld door de ploeg uit Groenekan. Voordaan boog een 1-0 achterstand (goal in tiende minuut van Daan Specken) om in een 1-2 voorsprong via Erik Hemesath en Thur Stadelmaier. Noud Borsten tekende in de 58ste minuut voor de 2-2.