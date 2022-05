Door de Lens van Ankie: 'Een unieke symbiose'

PROVINCIE UTRECHT - "SPLASH!", in een flits voel ik het water aan alle kanten over me heen vallen. Alsof iemand een grote emmer water over me heen heeft gegooid. Gelukkig werd ik door de voorzitter van de Utrechtse Frisbee Organisatie, UFO, net op tijd gewaarschuwd voor de onverwachte wateraanval van achteren. Zo kan ik nog net op tijd mijn fototas dichtgooien en mijn lichaam over mijn camera heen buigen.