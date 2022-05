Tegen Vitesse telt alleen het halen van de finale voor gewijzigd FC Utrecht: 'Dit maakt het seizoen of niet'

Ook Willem Janssen was bij dat duel aanwezig. Hij weet dus maar al te goed wat de play-offs kunnen betekenen. "Dit maakt het seizoen of niet. We moeten er nu staan. Zo simpel is het eigenlijk", beseft Janssen zich. "We kijken al weken tegen deze play-offs aan. Je merkt in de groep dat het nu moet gebeuren. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we het morgen gaan laten zien. "