Bewaker vrouwengevangenis Nieuwersluis verdacht van misbruik gedetineerden

Volgens het Openbaar Ministerie speelde de zaak in de periode van 2010 tot 2016. Toen een van de vrouwen vorig jaar besloot aangifte te doen werd een onderzoek ingesteld. Afgelopen dinsdag is in Amsterdam een 47-jarige man aangehouden. DJI wil behalve de schorsing niets over de medewerker kwijt. Het is niet duidelijk of hij op het moment van zijn arrestatie nog actief was in Nieuwersluis.