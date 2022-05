Tweede divisie: GVVV op stoom, Vogels en Spakenburg blazen stoom af

Na de 6-0 zege op ASWH van afgelopen weekend is iedereen in Veenendaal het over eens. Hoewel het rekenkundig nog mis kan gaan, is rechtstreekse degradatie naar de derde divisie afgewend. Bij winst zaterdag op Quick Boys en gunstige resultaten op de andere velden mag GVVV wellicht zelfs nog dromen van meer: handhaving zonder play-offs.