Zesde finale op rij lonkt voor FC Utrecht

Als FC Utrecht Vitesse uitschakelt, is het het zesde seizoen op rij dat de ploeg zich plaatst voor de finale van de play-offs. In 2016 werd verloren van Heracles, in 2017 was FC Utrecht in een legendarische finale te sterk voor AZ. Daarna volgde een nederlaag en een overwinning tegen Vitesse. Vorig jaar werd de beslissende play-offwedstrijd verloren tegen Feyenoord.