Oud-speler Gregoor van Dijk: 'Ik wil wel Technisch Directeur worden bij FC Utrecht'

"Als je ziet wat Frans van Seumeren de afgelopen 15 jaar heeft geïnvesteerd en je legt dat op een weegschaal met de prestaties die er zijn geleverd, dan staat dat niet in verhouding", denkt Van Dijk. "In de ranglijst is er denk ik ook niet heel veel veranderd in vergelijking met de 15 jaar ervoor. Je bent nu wel op een punt gekomen dat je je moet afvragen: wat wil je? Is het prima om tussen plaats vijf en acht te eindigen en houden we dit vol of wil je écht die volgende stap gaan maken? Dan moet je wel ander beleid gaan voeren en misschien wel afscheid nemen van een aantal mensen."