Dylan Groenewegen wint zijn vierde Veenendaal-Veenendaal: 'Koers om te koesteren'

"Het was niet heel makkelijk, maar ze hebben me goed afgezet en ik kon vrij sprinten. Dan is het moeilijk om mij te verslaan. Dat heeft de ploeg goed gedaan", aldus Groenewegen. "De eerste was heel mooi, maar deze is ook heel mooi. Mijn opa was er toen bij, maar hij is er nu niet bij. Dat maakt het heel erg mooi."