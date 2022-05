Spakenburg wint van Koninklijke HFC en is definitief veilig

In de resterende drie duels speelt Spakenburg eigenlijk nergens meer om. Maar volgens De Graaf zijn de spelers van Spakenburg nog gemotiveerd genoeg om iedere wedstrijd alles te geven. "We hebben een geweldige groep. We willen het seizoen afsluiten zoals we hem beleefd hebben. Wij gaan nog volledig voor de zesde plek. Dat willen we heel graag", aldus De Graaf.