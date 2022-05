Negen man IJsselmeervogels verliezen van Noordwijk: 'Moesten doordrukken'

Het leek een wedstrijd om des keizers baard, maar dat vond Darren Rosheuvel van de Vogels niet. "We zijn nog niet veilig, theoretisch, en ik denk dat we in de eerste helft niet het beste geven. Maar in de tweede helft laten we een goede indruk achter. Dan moeten we ook doordrukken", aldus de middenvelder.