De Linge/PCG zet met winst goede stap richting promotie eredivisie

SWOL 1894 kon in de eerste twee periodes nog redelijk meekomen met De Linge/PCG. De tussenstand was 5-2. In de derde periode liep De Linge/PCG uit naar 12-2. In de vierde en laatste periode waren de teams weer meer aan elkaar gewaagd, maar de zege voor de ploeg uit Leerdam kwam geen moment in gevaar. Nick van den Heuvel en Lennart van Wieren waren gedeeld topscorer bij De Linge/PCG met drie doelpunten.