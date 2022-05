Liveblog: Vitesse ten koste van FC Utrecht naar finale play-offs

- Utrecht won onder Advocaat in 2019 de play-offs. Een jaar eerder werd het in de finale geklopt door Vitesse. Vorig jaar boog Utrecht in de finale voor Feyenoord. In De Kuip werd het 2-0.- Het is voor de vierde keer dat FC Utrecht en Vitesse tegenover elkaar staan in de play-offs om Europees voetbal en voor het eerst dat die teams elkaar in de eerste ronde van de nacompetitie al treffen.