Kampioen Schaerweijde wint topper, nipt verlies Voordaan

Voordaan, dat al zeker was van play-offs om promotie naar de hoofdklasse, kreeg in de elfde minuut de 0-1 tegen door David Blom. Een minuut later stond het alweer 1-1 door een treffer van Adriaan Stolk. Vervolgens kwam Voordaan weer op achterstand en weer was Blom de maker. Via Tijn Stuve liep Nijmegen uit naar 1-3. In de slotfase scoorde Tom Frohn nog, maar dichterbij wist Voordaan niet te komen.