Vladan Mijalkovic opvolger Freek Gielen bij The Dome/Houten

HOUTEN - Vladan Mijalkovic wordt de nieuwe trainer/coach van The Dome/Handbal Houten. Hij neemt bij de eredivisionist het stokje over van Freek Gielen, die na dit seizoen vertrekt. Mijalkovic komt over van Dynamico, dat net als Houten in de eredivisie speelt. Met de club uit Oss handhaafde Mijalkovic zich de afgelopen twee seizoenen in de eredivisie.