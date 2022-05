Derde divisie B: Hoogland wil goede lijn doorzetten, Hercules mist er drie

UTRECHT - Vandaag op Hemelvaartsdag komen Hoogland en Hercules in actie in de derde divisie B. Hoogland wil de goede lijn doorzetten tegen Quick terwijl Hercules de ruime nederlaag van afgelopen weekend wil doen vergeten tegen Westlandia. En dat moeten de Utrechters zeker doen, want ze hebben de titel nog in eigen hand.