Van de Zandschulp naar derde ronde Roland Garros, nu wacht waarschijnlijk Nadal

De flamboyante Fognini wisselde op baan 6 fraaie winners af met onnodige fouten. Met een reeks missers bood hij Van de Zandschulp in de tweede set de kans terug te komen en ook in de tiebreak was de nummer 9 van de wereld erg slordig. Van de Zandschulp liet het initiatief in veel rally's aan zijn tegenstander en profiteerde dankbaar van de fouten. In totaal maakte Fognini 48 onnodige fouten.