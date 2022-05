Hercules wint van Westlandia na bizarre onderbreking: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Hekkensluiter Westlandia was in de eerste helft beter dan titelkandidaat Hercules. De ploeg uit Naaldwijk beloonde zichzelf door in de 30e minuut op 1-1 te komen via Mark van der Zalm. Maar die stand stond slechts vier minuten op het scorebord. Pieters maakte met zijn tweede van de middag waardoor Hercules de onverdiende 2-1 voorsprong bij rust had.