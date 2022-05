Tweede divisie: IJsselmeervogels moet uitkijken voor 'Heracles-scenario'

Vier speelronden verder is het gat nog maar vijf punten, en moet IJsselmeervogels uitkijken dat het niet alsnog in de problemen komt. Gezien het doelsaldo (-5 om -15) zou één punt in de resterende twee duels moeten volstaan voor de ploeg van Gert Peter de Gunst. Maar de druk ligt erop, want Kozakken Boys, dat uit de laatste vier duels acht punten pakte, is in de winning mood.