Rick Kruys in Een Berg Sport: "Ik kan nog veel van Fraser leren"

Toch is Kruys over de play-offs niet ontevreden, vooral over de eerste wedstrijd, die Utrecht met 3-1 won. "De tweede was over 90 minuten niet top, maar het had geen 2-0 hoeven zijn. De verlenging was wel erg teleurstellend." Na Vitesse-uit kreeg invaller Henk Veerman veel kritiek. "Hij was ziek en kon eigenlijk niet spelen. Maar ik hoopte met hem iets te forceren", neemt de trainer het op voor de spits. "Achteraf had ik hem niet moeten brengen."