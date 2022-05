Van de Zandschulp duidelijk: geen Baarn, wel Wimbledon

BAARN - Botic van de Zandschulp is van plan volgende maand zijn opwachting te maken op Wimbledon. Daar was enige twijfel over, omdat tennisbonden ATP en WTA op het grandslamtoernooi geen punten toekennen voor de wereldranglijst. De Veenendaalse tennisser maakte in één moeite door ook een einde aan de speculaties dat hij deze zomer in de eredivisie zou gaan tennissen voor TC Baarn.