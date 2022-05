DOVO doet hele goede zaken met winst op GOES: 'Moeten het nu afmaken'

In de beginfase had GOES drie mogelijkheden om de score te openen. Toch was het DOVO dat het eerste doelpunt wist te maken. In de vierde minuut maakte Lulinho Martins de 1-0 in Veenendaal. In de 27e minuut was Martins opnieuw bij een treffer betrokken. Hij gaf de assist waarna Nick Hak de 2-0 wist binnen te schieten.