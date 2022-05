Van der Weijden maakt er vier voor winnend Sportlust'46: 'Kijk zeker naar de topscorerslijstjes'

De tweede helft was vier minuten oud toen de 3-0 op het scorebord kwam via opnieuw van der Weijden. Vier minuten later was de hattrick van Van der Weijden compleet. Met zijn 26e treffer van het seizoen zette hij de 4-0 op het scorebord. Tien minuten later kon ook de 27e seizoenstreffer van Van der Weijden genoteerd worden toen hij ook de 0-5 voor zijn rekening nam.