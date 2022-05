Kampong maakt geen misstap in titelstrijd eerste klasse

Op maandag 6 juni valt de beslissing in de strijd om de titel in de eerste klasse. Kampong staat eerste met 59 uit 25. AGB heeft twee punten minder uit evenveel wedstrijden. Kampong gaat in de laatste speelronde op bezoek bij Hillegom en AGB ontvangt Fortuna Wormerveer. Kampong acteerde nog nooit in de hoofdklasse.