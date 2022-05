Voordaan verliest strijd om tweede plek richting play-offs

ZEIST - De hockeyers van Voordaan hebben de strijd om de tweede plek in de promotieklasse verloren op bezoek bij hdm. De ploeg uit Groenekan ging in de laatste speelronde met 4-3 onderuit. In de play-offs om een plaats in de hoofdklasse neemt Voordaan het op tegen Tilburg. Hdm speelt tegen SCHC uit Bilthoven.