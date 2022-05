Geintje groeit uit tot heus Europees kampioenschap

Utrecht - In 2017 hadden evenement-organisator en volleyballiefhebber Wilco Nijland uit Utrecht en voormalig topvolleyballer en bestuurslid van de NeVoBo Michael Everaert een idee. Een trainingsvorm uit beachvolleybal kon ook gebruikt worden als wedstrijdvorm. Zo ontstond het eerste King of the Court-toernooi in Utrecht. Het bleek een succesformule: vijf jaar later is King of the Court wereldwijd razend populair en in september vindt in het Zomerstadion op het Utrechtse Jaarbeursplein zelfs het eerste EK plaats.