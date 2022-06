Derde divisie: Hercules kan grote stap richting titel zetten

Als Hercules vanavond wint, is het met nog één duel te spelen koploper in de derde divisie, met twee punten voorsprong op OFC. In dat geval volstaat komende maandag (2e Pinksterdag) in de thuiswedstrijd tegen ADO'20 een overwinning om de titel te pakken. Bij een gelijkspel of een nederlaag kan Hercules maandag ook kampioen worden, maar is het afhankelijk van andere resultaten.