Atlete Bol loopt recordtijd op bijzondere afstand

Bol had 38,55 staan als haar beste tijd op de 300 meter horden. De Nederlandse, die vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio brons pakte op de gebruikelijke 400 meter horden, ging tot haar eigen verbazing aanzienlijk sneller in Ostrava. Haar mond viel even open toen ze het scorebord bekeek. Bol poseerde daarna naast het bord met daarop haar tijd van 36,86 en de tekst 'new wr' (nieuwwereldrecord).